В результате пожара на полигоне "Широкий лан" есть погибший и пострадавшие

Пожар произошел в результате нарушения правил безопасности.

На полигоне в Николаевской области произошел пожар Світ 24

Во вторник ночью, 13 марта, на военном полигоне "Широкий лан" в Николаевской области в результате пожара погиб один военнослужащий, еще семеро пострадали, сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"На 235-м общевойсковом полигоне в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности при пользовании печью в ночное время произошел пожар, в результате которого сгорела одна палатка в палаточном городке", — сказано в сообщении.

Отмечается, что около 4-х часов утра личный состав суточного наряда палаточного городка заметил возгорание палатки. Военнослужащие немедленно приняли меры по эвакуации личного состава и тушению пожара.

Во время пожара один военнослужащий погиб, семеро получили ожоги различной степени тяжести.

Пострадавших доставили в Николаевский военный госпиталь. Угрозы жизни пострадавшим военнослужащим нет.

По факту пожара и гибели военнослужащего назначено служебное расследование. Проводятся следственные действия.

Напомним, ранее в Сети показали ужасные условия военных на полигоне "Широкий лан". Армейские палатки на полигоне затоплены водой, а территория вокруг представляет собой жидкую грязь.

Как ранее сообщалось, советник президента Украины Юрий Бирюков в марте 2017 года анонсировал строительство на полигоне "Широкий лан" бригадного лагеря, на возведение которого было выделено 370 миллионов гривен.