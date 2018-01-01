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В результате резни в лагере ромов во Львове пострадал 10-летний ребенок: фото с места происшествия

Сегодня, 10:58
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1 / 6 Во Львове напали на лагерь ромов (Facebook Игоря Зинкевича)

Погибшим оказался 24-летний парень ромской национальности, житель села Ровное Закарпатской области.

В результате нападения неизвестных на лагерь ромов во Львове пострадал 10-летний мальчик.

Погибшим оказался 24-летний парень ромской национальности, житель села Ровное Закарпатской области, сообщает zaxid.net.

Кроме того, еще нескольких человек госпитализировали с ножевыми ранениями. Еще трех человек госпитализировали с ножевыми ранениями — 19-летнего жителя города Мукачево, 30-летнюю жительницу села Буркатово Закарпатской области и 10-летнего мальчика, который также является жителем села Буркатово.

В свою очередь депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич опубликовал в своем Facebook фото с места происшествия.

Напомним, представители Национальных дружин демонтировали поселение ромов в Голосеевском парке Киева. Свою акцию активисты назвали толокой. Накануне они объявили поселенцам лагеря ультиматум.

Ранее в полиции пообещали жестко реагировать на притеснение ромов.

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Львов, лагерь, ромы, нападение, погибший, пострадавшие, ребенок
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