В роковом одесском лагере "Виктория" найдены человеческие останки – СМИ

Следствию предстоит выяснить происхождение неожиданной находки.

В лагере найдены обгоревшие кости фото: Думская

Во время проведения независимой экспертизы в лагере "Виктория" в Одессе, где в сентябре 2017 года произошел пожар и погибли дети, специалисты нашли человеческие кости.

Как сообщает Громадське, результаты экспертизы выяснят их происхождение и принадлежность.

Инициатором проведения независимой экспертизы выступил отец погибшей во время пожара девочки Алексей Мазур.

Сейчас специалисты из Международного института экспертиз (Эстония) изымают образцы древесины из аналогичных соседних зданий. Их будут проверять на состояние противопожарной обработки.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в Одессе начался пожар в детском лагере "Виктория", жертвами пожара стали три девочки возрастом от 8 до 12 лет.

Позже тела погибших в детском санатории "Виктория" Софьи Мазур и Снежаны Арпентий подвергнут эксгумации ради проведения повторной генетической экспертизы.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram