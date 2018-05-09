В России объявили о завершении очередного этапа строительства Керченского моста

Еще предстоит завершить обустройство готовой дороги дорожными знаками.

9 мая в России объявили о завершении выполнении первого этапа государственного контракта по строительству Керченского моста.

Компания "Стройгазмонтаж", с которого собрались снять ответственность за безопасность объекта, завершила строительство автодорожной части, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление заказчика строительства ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора.

Заказчик отметил, что принял у строителей автодорожную часть моста через Керченский пролив для завершения подготовки к открытию движения, пуск которого запланирован на вторую половину мая.

Сейчас дорожники завершают подготовку к открытию движения по новому участку федеральной автодороги А-290 — по Крымскому мосту, чтобы пустить движение во второй половине мая.

За оставшееся время предстоит еще завершить обустройство готовой дороги дорожными знаками, а службам эксплуатации — обеспечить комплексную готовность всех систем и подразделений для безопасного движения по новой автодороге.

Одновременно продолжаются строительно-монтажные работы по второму этапу госконтракта — железнодорожной части Крымского моста. Срок выполнения — декабрь 2019 года.

Напомним, Россия отложила окончание постройки Керченского моста на конец 2019-го. Также сроки сдачи работ по автоподходам со стороны Керчи и Тамани установлены на 30 сентября 2018 года.

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