В России однозначно ответили на угрозу "ОУН" подорвать Крымский мост

В Госдуме РФ убеждены, что украинские националисты не смогут осуществить задуманное.

Украинские националисты грозятся взорвать Крымский мост Фото: Most.Life

Руководитель общественной организации "Добровольческое движение ОУН" Николай Кохановский заявил о диверсионных намерениях относительно нового Крымского моста, который Россия строит через Керченский пролив.

По словам националиста, представители возглавляемой им организации готовы взорвать мост. Об этом он заявил в интервью изданию "Обозреватель".

Как сообщает ТАСС, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Виктор Водолацкий заявление Кохановского назвал провокацией. Он убежден, что лидер националистической организации не имеет возможности для осуществления задуманного.

"У нас созданы все силы и средства, которые обеспечат стабильную работу Крымского моста, и все заявления [украинских] националистов останутся возгласом "нелюдей", чтобы на них еще раз обратили внимание. Больше за этим ничего не будет, потому что у них нет возможностей сделать хотя бы малейшее нарушение строительства, ввода в эксплуатацию и самой эксплуатации Крымского моста.", – отметил он.

Напомним, мост через Керченский пролив, который строит последние несколько лет Россия, должен соединить Таманский полуостров Краснодарского края РФ с Керченским полуостровом в аннексированном Крыму. Мост уже назвали самым длинным в России, поскольку его длина составит 19 километров. Открытие объекта запланировано на конец 2018 года.

Как известно, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что потери Украины от возведения и дальнейшего использования Керченского моста и переправы исчисляются десятками миллионов гривен.