Киевлянин был задержан в Москве неизвестными 24-25 декабря 2017 года.

.

Исчезнувший киевлянин , был участником АТО.

В Москве — столице Российской Федерации — исчез украинец, участник антитеррористической операции на Донбассе Олег Негода.

Об этом сообщил информированный источник, пишет УНН.

"Олег Александрович Негода, киевлянин, проходил службу в зоне проведения АТО в конце 2016-17 годов. В конце 2017 года уехал в город Саратов (город на юго-востоке европейской части России — ред.) к сестре", — говорится в сообщении.

Также источник уточняет, что мужчина "был задержан неизвестными 24-25 декабря и сейчас место его пребывания неизвестно".

Напомним, в октябре 2017 года в Ростовской области ФСБ России задержала украинца Романа Терновского, причастного к "Правому сектору".