В российской Википедии вице-премьеру Кириленко приписали фейкового деда

В РФ распространили информацию, что украинский чиновник является наследником коммуниста и члена Политбюро.

Кириленко назвали потомком коммуниста Фото: Twitter//пресс-служба В.Кириленко

В российской Википедии в биографии вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко опубликована неправдивая и искаженная информация о дедушке.

"Информация о так называемом деде Вячеслава Кириленко "Андрее Павловиче Кириленко", которая распространяется в русской Википедии есть прямой и безосновательной ложью, придуманной с целью политической дискредитации. Никакой связи между ними нет. Просим проверять данные и не тиражировать фейки", - отметили в пресс-службе Кириленко в Twitter.

Фото: скрин Twitter//пресс-служба В.Кириленко

Отметим, что в русской Википедии, где размещена биографическая страница Вячеслава Кириленко, в разделе "Семья" написано: "Дедушка - Андрей Павлович Кириленко, советский партийный деятель, член Политбюро (Президиума) ЦК КПСС (1962-1982), секретарь ЦК КПСС (1966-1982)".

Напомним, ранее Кириленко заявлял, что деятели культуры, которые собираются поехать в российское турне, обязаны будут заранее уведомлять о нем СБУ.

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