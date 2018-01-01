В Ровно в воинской части нашли тело солдата-контрактника с простреленной головой

Начальник караула воинской части услышал выстрел на посту склада хранения вооружения и боеприпасов.
В пятницу, 4 мая, в 5.15 начальник караула воинской части, услышав выстрел на посту склада хранения вооружения и боеприпасов, прибыл на пост вместе с резервной группой, сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенщины,
В указанном месте был обнаружен без признаков жизни часовой — солдат с пулевым ранением головы.
На место происшествия выехали прокурорско-следственные работники военной прокуратуры Ровенского гарнизона совместно со следственно-оперативной группой Ровенского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Ровенской области и группой оперативного реагирования Ровенского зонального отделения военной службы правопорядка.
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 УК Украины умышленное убийство) осуществляется Ровенским отделом полиции, процессуальное руководство — военной прокуратурой Ровенского гарнизона.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Напомним, ранее сообщалось, что житель Днепропетровской области сегодня около 6 утра из-за неосторожного обращения с автоматом Калашникова получил огнестрельное ранение на контрольно-пропускном пункте воинской части. Военнослужащий погиб на месте.
Тело солдата направили для проведения экспертизы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве молодой солдат заснял свое самоубийство на смартфон.
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