В СБУ "киллера" Бабченко назвали самозванцем

Пресс-секретарь СБУ отметила, что "настоящий исполнитель такого бы в Facebook не писал".

«Киллера» Бабченко назвали самозванцем фото: 24tv.ua

Назвавший себя исполнителем "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко участник АТО Алексей Цымбалюк является самозванцем.

Об этом свидетельствует Facebook-сообщение пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, которое она впоследствии удалила по неизвестным причинам, сообщает 24tv.ua.

Издание сообщает, что Гитлянская опубликовала ссылки на материал с заявлением Цимбалюка и написала: "Ты кто такой? Давай.... Осторожно, фейк!" Правда, вскоре после публикации своего сообщения пресс-секретарь СБУ его удалила, однако о записи свидетельствует сделанный скриншот.

В комментарии изданию "Украинская правда" Гитлянская отметила, что "настоящий исполнитель такого бы в Facebook не писал".

"Я не знаю кто это, и никакого поста не видела. Насчет настоящей фамилии ничего не могу сказать", — сказала пресс-секретарь СБУ.

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Напомним, вечером 29 мая появилась информация, что в Киеве на ул. Никольско-Слободской убили Аркадия Бабченко. Позже выяснилось, что преступление было инсценировано.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства журналиста выступали российские спецслужбы. За совершение убийства бывшему участнику антитеррористической операции на Донбассе пообещали награду в размере 40 тысяч долларов, организатор преступления задержан в столице.

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