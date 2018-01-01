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В СБУ ответили российской пропагандистке: не "вербовали", а разоблачили на "задании"

Сегодня, 16:30

С ней Ириной Высокович было проведено собеседование.

СБУ
В СБУ заявили о разоблачении пропагандистки РФ УНИАН
Сотрудники СБУ разоблачили корреспондента РИА "Новости" в Литве Ирину Высокович на выполнении пропагандистского задания.

"Никто ее не вербовал — с ней было проведено собеседование, в результате которого выяснилось, что она ехала сюда не с журналистской, а с пропагандистской целью. За это она получила большую сумму денег", — рассказали в СБУ.

Там добавили, что журналистка обвинила СБУ из-за того, что ей не удалось выполнить задание, за которое ей заплатили, сообщает УНН.

Напомним, ранее Высокович заявила, что ее пытались завербовать в СБУ.

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Теги:  
СБУ, РИА Новости, Ирина Высокович
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