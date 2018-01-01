В СБУ прокомментировали сообщение об уголовном деле против С14

Статья 146 Уголовного кодекса не является подследственной СБУ.



Елена Гитлянская УНИАН

Служба безопасности Украины (СБУ) не открывала уголовное дело в отношении членов националистической организации С14, которые задержали боевика "ДНР" бразильского происхождения Рафаэля Маркуса Лусварги.

Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает "Радио Свобода".

"По заявлению адвоката Рыбина на основании решения суда СБУ открыла производство относительно лишения свободы иностранного гражданина группой неустановленных лиц по статье 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). Таким образом, уголовных производств против организации С14 и ее руководителей на сегодня СБУ не начиналось и не расследуется", - сказала она.

Гитлянская отметила, что статья 146 Уголовного кодекса не является подследственной СБУ, поэтому дело, скорее всего, передадут полиции.

Ранее адвокат Лусварги Валентин Рыбин сообщил, что СБУ якобы начала расследование по факту задержания радикалами С14 его подопечного.

"Главным следственным управлением СБ Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении представителями С14 в центре Киева 4 мая 2018 года террористического акта и похищения человека (гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги)", - рассказал Рыбин.

25 января 2017 года Печерский районный суд Киева приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в террористической организации. В декабре бразильца выпустили под личное обязательство.

В мае 2018 года радикалі С14 задержали Лусварги на территории мужского Свято-Покровского Голосеевского монастыря УПЦ МП и привели его в СБУ.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram