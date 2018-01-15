В СБУ уточнили, где после переворота в "ЛНР" скрывается экс-главарь Плотницкий

После заявления об "отставке" Плотницкого СМИ писали о том, что он уехал в Россию, однако подтверждения этой информации не было.

Игорь Плотницкий. Скриншот видео с youtube.com

Бывший главарь террористической "Луганской народной республики" ("ЛНР") Игорь Плотницкий находится на территории России.

Об этом сообщил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов в эфире "Громадського радіо".

"По нашим материалам, Плотницкий находится на территории Российской Федерации. И это все пока, что я могу сказать. Потому что много можно рассказывать, но лучше показывать конкретными материалами", — сказал он.

Напомним, 21 ноября, в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков "ЛНР" Игорем Плотницким и Игорем Корнетом. Вооружённые люди без опознавательных знаков окружили так называемое "МВД ЛНР". К противостоянию присоединились боевики главаря "ДНР" Александра Захарченко и ФСБ РФ.

23 ноября советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тыс. военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.

24 ноября Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья. Главарем "ЛНР" стал "министр госбезопасности квазиреспублики" Леонид Пасечник.

Стоит также отметить, что после заявления об "отставке" Плотницкого СМИ писали о том, что он уехал в Россию, однако подтверждения этой информации не было.