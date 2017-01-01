Стало известно, скольким россиянам-артистам СБУ разрешила гастроли в Украине

К слову, в минувшем году вступил в действие закон, обязывающий организаторов гастролей артистов из РФ получать разрешение в спецслужбе.

РИА Новости

С начала вступления в силу закона об обязательном получении украинскими организаторами разрешения на гастроли российских артистов, Служба безопасности Украины получила 50 запросов и не удовлетворила только один из них.

"С момента вступления в силу закона Украины "О внесении изменений в закон Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" в Службу безопасности поступило около 50 запросов от организаторов указанных гастролей", - сообщается в ответе спецслужбы на запрос портала "Українськї Новини".

В СБУ также сообщают, что на намерены раскрывать личность российского артиста, гастроли которого были запрещены в Украине - ссылаясь на то, что такая информация нанесет значительный ущерб его репутации.

Напомним, ранее украинский премьер-министр предложил "метить" отечественных артистов, гастролирующих в России.