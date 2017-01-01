В СБУ установили источники кибератак на одесский аэропорт и киевское метро

По данным украинской спецслужбы, кибератаки организовывались двумя разновидностями вируса типа PSCrypt.

Хакер за работой "Бердянск24" на правительственные и инфраструктурные информационные системы Украины, состоявшаяся осенью нынешнего года, были российского происхождения.

С таким заявлением в субботу, 30 декабря, выступил руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Сотрудники СБУ установили, что после открытия вредоносной программы реализовывался механизм полного удаленного управления пораженным компьютером. В частности, мы выяснили, что клиентская часть хакерского программного обеспечения DarkTrack после установки на компьютеры соединялась с серверным оборудованием с российскими IP-адресами", – сказал он.

Грицак также отметил, что фактически подконтрольные Кремлю российские хакеры смогли получать возможность скрыто и удаленно администрировать украинские веб-ресурсы и загружать с них все необходимые данные.

Кроме того, глава СБУ рассказал об организованных спецслужбами РФ кибератаках двумя разновидностями вируса типа PSCrypt. По его словам, вредоносные программы предназначались для шифрования информационных систем региональных объектов критической инфраструктуры.

"Сразу после запуска приложения загружался вредоносный файл, который шифровал содержимое дисков и размещал на рабочем столе информацию о необходимости оплаты средств для дешифровки через анонимные электронные счета. В большинстве случаев эти фишинговые электронные письма поступали через российские почтовые сервера", – сообщил Грицак.

Напомним, от кибератаки 24 октября нынешнего года пострадала работа одесского аэропорта и система функционирования киевского метрополитена.