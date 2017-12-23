В СЦКК обвинили боевиков: используют перемирие для обустройства новых огневых позиций

Зафиксировано оборудования окопов и траншей в населенных пунктах.

Боевики обустраивают новые огневые позиции vk.com/crimea_this_ua

На Донбассе незаконные вооруженные формирования используют "новогоднее перемирие" для обустройства новых огневых позиций в населенных пунктах, сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.

"Боевики НЗФ ОРДО/ОРЛО продолжают использовать введенный с 23.12.2017 на время новогодних и рождественских праздников режим прекращения огня для обустройства и наращивания старых и создание новых огневых позиций", — говорится в сообщении.

"Особенно циничным является то, что возведение указанных фортификаций и размещение на них военной техники и вооружения осуществляется в пределах населенных пунктов и в непосредственной близости к жилым домам мирных граждан Украины на временно неподконтрольной правительству Украины территории", — отметили в СЦКК.

Также, как указано в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 3 января, соответствующие нарушения со стороны боевиков обнаружено в восточной части города Кальмиусское Донецкой области. Там техника и военный объект расположены возле жилого дома.

Кроме того, зафиксировано оборудования окопов и траншей на расстоянии не более 300 метров от села Калиново-Борщеватое Луганской области и непосредственно вокруг жилого сектора села Стила Донецкой области.