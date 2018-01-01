В Сеть выложили фото невкусных "сюрпризов" в продуктах из одесских супермаркетов

Чего там только нет - от наклеек на продукцию до оброненных в еду чьих-то волос.

В еде из одесских супермаркетов попадаются интересные "трофеи" aisberg.com

В Одессе понемногу начинает разгораться скандал из-за супермаркетов - их посетители достаточно часто обнаруживают товары с "сюрпризами" в виде волос в тортах и бумаги в сардельках.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные на сайте "od.vgorode.ua".

Так, одна из посетительниц магазина купила пачку сарделек, и... обнаружила в одной из них кусок бумаги. Кажется, когда-то это была маркировочная наклейка, которая непонятным образом попала в саму продукцию.

Другая одесситка сообщила. что купила пачку сухариков, и там оказался неизвестного происхождения брусок серого цвета.

Еще одна покупательница с удивлением обнаружила в куске торта "Моцарт" волос.

На этом фоне обнаруженный в торговом зале ящик с апельсинами, половина которых уже окрылась явной плесенью, даже не выглядит чем-то из ряда вон выходящим.

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Напомним, ранее в одном из супермакетов "Ашан" в Киеве покупатели обнаружили расфасованную гречку, которая, согласно данным на упаковке, была произведена в городе Алчевске Луганской области.

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