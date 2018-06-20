В Сеть выложили фотографии замусоренных берегов оккупированного Крыма

Побережье разорено бесконтрольной добычей песка и утопает в мусоре.

Апостроф

На побережье оккупированного Крыма, в районе Евпатории, растут неконтролируемые стихийные свалки мусора и продолжается проводимая без оглядки на экологию хищническая добыча песка.

Именно такая печальная картина видна на фотографиях, которые публикуются очевидцами в социальных сетях, передает "Апостроф".

Размещенные в Сети фотографии сделаны на косе Беляус, в районе озера Донузлав, неподалеку от Евпатории. На них видно как ряды добывающих песок кранов, так и горы различных отходов. Мусор есть и на побережье, и в самом море.

"Коса Беляус, Донузлав. Район добычи песка. Побывала здесь впервые. Горы мусора на берегу и под водой. Кто должен отвечать за это безобразие?? Почему песок вывозят тоннами, а стихийная свалка из пластика растёт? При мне девушки- туристки ходили в шоке : на картинках белоснежный песок и море, а в реальности - мусорка. Обидно за Крым", – пишет пользовательница Маргарита Малашкова.

"Кто-то зарабатывает на добыче песка огромные деньги, губя экологию Крыма. Добыча песка ведется вместе с представителями флоры и фауны. А тем временем, Крым утопает в мусоре", – жалуется также крымчанка Юлия Колузова.

Читайте также Глава "Воды Крыма" не исключает подачу воды на полуостров по часам

Напомним, ранее в Сеть выложили снимки запущенных из-за межсезонья пляжей Крыма.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram