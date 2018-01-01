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В Сеть выложили видео мощного ракетного удара по позициям террористов на Донбассе

Сегодня, 13:17

Ролик был загружен в соцсеть Facebook.

Ракетный удар
Скриншот из видео
Во всемирной Сети опубликовали видеоролик мощного ракетного удара по позициям боевиков в зоне военного конфликта на Донбассе.

Видео было опубликовано в социальной сети Facebook на странице сообщества "Повертайся живим".

В подписи к ролику сообщается, что такие превентивные удары регулярно используются в военной тактике.

"Так было и с этой враждебной позицией, когда аэроразведчики заметили транспорт и выгрузку противником 120-мм мин и развертывание двух минометных расчетов. Перед обстрелом весь личный состав террористов собрался посоветоваться в блиндаже, но так и не смог воплотить задуманное", − говорится в тексте.

В записи видно, как ракеты прямой наводкой попадают в укрепления боевиков. О потерях, понесенных террористами в результате удара, пока ничего неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине успешно испытали ракетный комплекс "Ольха".

 

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Теги:  
видео, ракеты, удар, Донбасс, Facebook, террористы, ВСУ
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