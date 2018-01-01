В Сеть "залили" видео старта конфликта с участием Мустафы Найема

Ролик опубликовала журналистка Оксана Коваленко.

В интернете опубликовали видео дорожного конфликта, в ходе которого оказался избит народный депутат Мустафа Найем.

Ролик на своей странице в сервисе микроблогов Twitter опубликовала журналистка Оксана Коваленко.

В записи видно, как машину Найема подрезает внедорожник Mercedes-Benz, а затем из него выходит один из нападавших.

У нашому розпорядженні є Відео, як мерседес-кубік підрізає машину Мустафи Найєма.

Нагадаю, з кубків вийшли люди, які почали сперечатися з мустафою, потім зав'язалася бійка, в результаті якої мустафі зламали щелепу. В нього також струс мозку pic.twitter.com/HUwl9vNW4e — Oksana Kovalenko (@superumka) 30 апреля 2018 г.

"В нашем распоряжении есть видео, как "мерседес-кубик" подрезает машину Мустафы Найема. Напомню, из "кубика" вышли люди, которые начали спорить с Мустафой, потом завязалась драка, в результате которой Мустафе сломали челюсть. У него также сотрясение мозга", - написала Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве в результате конфликта на дороге Мустафа Найем получил перелом челюсти. Позднее в полиции сообщили о том, что задержали участников нападения на нардепа. Однако позднее брат пострадавшего, Маси Найем, заявил - виновник избиена не был задержан.





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