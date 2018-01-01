В Сети нашли объяснение советским флагам на Крещатике

Красные коммунистические знамена из кумача сперва не на шутку встревожили горожан.

Накануне в центре Киева, на улице Крещатик, горожане могли наблюдать советские красно-кумачовые флаги и прочую символику времен СССР.

Такое сообщение было опубликовано в канале "Х**вый Киев" в мессенджере Telegram.

Позднее выяснилось, что запрещенная законодательством Украины символика в центре Киева появилась как часть декораций для съемок полнометражного биографического фильма о легендарном Василие Стусе.

"Сейчас на Крещатике съемки. Мы, честно сказать, стреманулись, увидев "Слава великому октябрю" и советские флаги", - написала на своей странице в соцсети Facebook пользовательница Виола Бурда.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве националисты и "оппоблоковцы" устроили драку возле памятника Ватутину.





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