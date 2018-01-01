Сегодня, 15:38 RSS

В Сети опубликовали видео прорыва "афганцами" и шахтерами кордона полиции под Радой

Сегодня, 15:32

Ситуация, судя по видеоролику, на улице Грушевского нынче сложилась достаточно напряженная.

Скрин столкновения Рада
Скриншот из видео
В Сеть "залили" видеозапись момента прорыва митингующими "афганцами" и шахтерами кордона правоохранителей под зданием Верховной Рады.

Ролик опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook пользователь Данил Яковлев.

Согласно последним данным, в акции протесте возле здания украинского парламента принимают участие около 2 тысяч ветеранов войны в Афганистане, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, ветеранов АТО и шахтеров.

Напомним, митинг стартовал утром во вторник, 19 июня, возле центрального входа в здание Верховной Рады. Он быстро перерос в столкновения с правоохранителями. Затем в МВД сообщили, сколько полицейских пострадали во время стычек с митингующими.

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Теги:  
Facebook, Верховная Рада, протесты, митингующие афганцы, шахтеры, полиция, кордон
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