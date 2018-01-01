В Сети появились жуткие фото и видео с места взрыва авто в центре Донецка

По неподтвержденным данным, в салоне сдетонировала ручная граната.

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По последним данным, в результате инцидента погибла девушка-водитель автомобиля, травмы получил мужчина, находившийся на пассажирском месте. Их личности пока не озвучиваются, как и причины произошедшего несчастья.

Полиция "ДНР" назвала свою версию взрыва машины. Они не исключают, что виновниками трагедии могли стать украинские диверсанты, пишет "Комсомолка" со ссылкой на источник в полиции "ДНР".

"Действительно, версию участия диверсантов исключать нельзя. Есть вероятность, что во время "абсолютного перемирия" украинская сторона пытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в республике такими циничными способами", — сказали в "ДНР".

По неподтвержденным данным, в салоне сдетонировала ручная граната, пишет Диалог.

По мнению соцсетей, взрыв случился по вине очередного наемника, "баловавшегося" гранатой.

Напомним, инцидент случился вечером 5 марта на улице Артема, что недалеко от спортивного комплекса "Олимпийский". Мощный взрыв произошел в салоне автомобиля Daewoo Matiz.