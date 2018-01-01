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В Сети сообщают о массовом удалении Facebook-аккаунтов украинцев

Сегодня, 00:21

Пользователи написали пост, в котором в связи с инцидентом тэгнули Марка Цукерберга.

Facebook
Facebook начал удалять украинские аккаунты Фото: Reuters
Множество Facebook-аккаунтов украинских общественных деятелей, известных блогеров, журналистов и волонтеров были удалены из соцсети по неизвестной причине.

"Очередная атака на украинские аккаунты. Причем на этот раз не блокируют, а тупо сносят", - написал в Facebook Алексей Петров.

В комментариях пользователи пишут схемы восстановления страниц, которыми могут воспользоваться те, чей аккаунт был полностью удален с платформы.  Многие уверены, что причиной удаления страниц является антироссийская позиция блогеров, которые у себя на странице ее публично высказывали и получили множественные жалобы от оппонентов.

Петров написал пост-обращение к Цукербергу, однако комментаторы поставили под сомнение результативность данного действия.

Facпролджэ
Фото: Facebook

Впрочем, были и пользователи, которые уверяли, что удаляют аккаунты лишь тех, у кого их наклонировано уже достаточное количество, поэтому это не станет для так называемых жертв санкций Facebook большой проблемой.

Facпролджэ
Фото: Facebook

Напомним, ранее была обнародована информация о том, какие данные собирают о пользователях Facebook представители компании.

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Теги:  
Facebook, Марк Цукерберг, удаление, аккаунты
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