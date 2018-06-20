В Сети сообщили о гибели пособника Моторолы: фото

По данным сайта "Миротворец", боевик ранее получал ранение.

Боевик "Бармен" умер после ранения Фото: Вконтакте/Максим Довбня

Максим Довбня с позывным "Бармен", боевик незаконного вооруженного формирования "Спарта" , которое до смерти возглавлял одиозный Моторола, умер 20 июня.

"Довбня Максим Александрович "Бармен" (Марьинский р-н, 02/02/90) умер 20/06/18", - сказано в сообщении пользователя Necro Mancer в Twitter.

В "Миротворце" сообщают, что боевик проходил лечение после ранения на Донбассе в российском городе Новошахтинске.

О причинах смерти не сообщается, его кончина охарактеризована на украинском ресурсе, как "самоликвидировался".

На его странице в российской соцсети Вконтакте можно увидеть, что Довбне было 28 лет и проживал он ранее в Тюмени. Он постил фото своего погибшего пособника Моторолы, символику "ДНР" и антиукраинские лозунги, однако последний пост – это снимок его мамы.

Фото: Twitter/Necro Mancer ‏

Фото: Вконтакте

Фото: Вконтакте

Фото: Вконтакте

Фото: скрин "Миротворец"

Напомним, командир банды "Спарта" самопровозглашенной "ДНР" Владимир Жога(прозвище "Воха", возглавил незаконное вооруженное формирование после уничтожения Арсена Павлова — "Моторолы") попал в аварию 5 июня в захваченном Донецке.

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