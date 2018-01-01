В школе под Одессой на родительском собрании избили чиновницу

Родители уверяют, что терпеть выходки сына сотрудницы горсовета уже было невыносимо.

В Рени родительское собрание закончилось дракой УНИАН

В городе Рени Одесской области в средней школе №3 родительское собрание закончилось рукоприкладством из-за поведения мамы одного из школьников, которая якобы покрывала преступные действия сына.

"В класс, когда его формировали, записали мальчика по имени Глеб. Его мама, Вия Кобель, работает в исполкоме (специалистом общего отдела, — Ред.). С ними в школе постоянно происходили склоки: она угрожала учителям, ребенок постоянно задирал одноклассников и других школьников, но все жалобы, в том числе и мэру города Игорю Плехову, заканчивались ничем. И вот вчера на родительском собрании терпение родителей лопнуло, и они побили эту Вию. Вызывали полицию, но сайты ренийские о ситуации молчат, и, похоже, скандал хотят спустить на тормозах", - цитирует Думская очевидца событий.

В полиции подтвердили, что драка на родительском собрании в школе действительно произошла, и пострадавшая обращалась в правоохранительные органы для снятия побоев и фиксации правонарушения.

"Действительно в школе учится ребенок, к поведению которого у родителей накопились претензии, и вчера некоторые родители пришли в школу, мама этого ребенка тоже там была. Произошел словесный конфликт, а потом потасовка. В результате мама ребенка, к которой были претензии, обратилась в Ренийский райотдел с заявлением о нанесении ей побоев другой участницей конфликта. Сейчас заявление проверяется, ее направили на судмедэкспертизу, опрошены учителя и родители", - прокомментировали инцидент в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Одесской области.

Напомним, во Львове произошел конфликт в общественном транспорте между двумя пассажирами и контролером. Пассажиры отреагировали на требования сотрудника эмоционально и избили его.

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