В штабе АТО назвали число погибших и раненых силовиков

В результате боевых действий один украинский военный погиб, двое — получили ранения.

В результате боевых действий один украинский военный погиб ru.unm.org.ua

На Донбассе за прошедшие сутки, 21 апреля, боевики совершили 47 обстрелов позиций ВСУ на Востоке Украины. В результате боевых действий один украинский военный погиб, двое — получили ранения, и еще двое — получили боевое травмирование.

По данным пресс-центра штаба АТО, на Донецком направлении боевики обстреляли опорные пункты ВСУ в районе Павлополя и Пищевика из запрещенных 120 мм минометов и вооружения танков. Минометы калибра 120 мм агрессор также применил против защитников Водяного и Новотроицкого. Гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки, Каменки, Гнутово, Верхньоторецкого, Водяного, Ломакиного и Невельского, крупнокалиберные пулеметы – возле Пищевика, Новотроицкого, Черненко, Гнутово и Талаковки.

Кроме этого, под Павлополем и Талаковкой террористы применили БМП, стрелковое оружие — вблизи Марьинки, Красногоровки, Лебединского, Широкино и Шахты "Бутовка", а по защитникам Павлополя и Новотроицкого велся снайперский огонь.

На Луганском направлении враг применил запрещенные 120 мм минометы по украинским позициям возле Новоалександровки, Катериновки и Зайцево. Из минометов калибра 82 мм огонь велся по защитникам Крымского, Новоселовки, Луганского, Новгородского и Зайцево. Также под огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия попали укрепления сил АТО в районе Крымского и Луганского, из гранатометов — возле Зайцево, а крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — под Новоселовкой.

Отмечается, что пострадавших украинских военных доставили в лечебные учреждения.

Напомним, 20 апреля, в зоне АТО на Донбассе террористы 36 раз обстреляли позиции украинских воинов, один наши боец погиб, а еще один — ранен.

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