В штабе АТО назвали число пострадавших силовиков на Донбассе

Боевики нарушали режим прекращения огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевики на Донбассе mediarnbo.org

На Донбассе в зоне проведения антитеррористической операции оккупанты сегодня 6 раз нарушили режим тишины, в результате обстрелов ранен один украинский боец, еще четверо получили боевые травмы.

В Донецкой области враг применил минометы различных калибров на Приазовье. В частности, из оружия калибра 120-мм, а также из вооружения БМП противник неоднократно вел огонь на подступах к Водяному, а из 82-мм минометов и гранатометов обстреливал защитников Широкино, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

Кроме того, боевики активизировались возле Новоселовки Второй, где нарушили режим прекращения огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что у Широкино украинские военнослужащие заметили диверсантов боевиков, когда расстояние стало критически близким, они отогнали противника огнем из стрелкового оружия.