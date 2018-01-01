В штабе АТО поделились тревожной новостью с Донбасса

Вчера террористы, в частности, били из артиллерии.

В зоне АТО боевики открывали огонь из тяжелого вооружения, отметили в штабе спецоперации lug-info.com

Во вторник, 13 февраля, в зоне АТО на Донбассе обострилась ситуация, боевики увеличили количество и интенсивность вооруженных провокаций — 14 раз прицельно обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины.

В частности, террористы использовали запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Луганском направлении эпицентром огневого напряжения стала Светлодарская дуга, там враг применил артиллерийские установки калибра 122-мм по позициям ВСУ неподалеку Троицкого.

Также вблизи этого прифронтового населенного пункта противник неоднократно вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов, зенитных установок, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Обстрелы возле этого населенного пункта продолжались более пяти часов — оккупанты выпустили около 150 снарядов и мин", — отметили в ведомстве. По его данным, вражеская активность наблюдалась и на подступах к Луганскому, там террористы выпустили более 60 мин калибром 120-мм и 82-мм.

"… боевики сопровождали эти обстрелы из гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки и Попасной силы агрессора вели огонь из 82-мм минометов", — добавили в штабе АТО. Кроме того, из стрелкового оружия и гранатометов незаконные вооруженные формирования стреляли вблизи Майорска, Зайцево и Станицы Луганской.

Напомним, в начале декабря 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на востоке Украины с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны.