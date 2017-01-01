В штабе АТО рассказали, как боевики грубо нарушили "Минск"

Вчера на Донбассе террористы открывали огонь из разного оружия.
Вчера днем враг впервые в 2018-м и впервые за время новогодне-рождественского перемирия грубо нарушили Минские соглашения и применил, кроме пехотного вооружения и минометов, еще и артиллерийские системы, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
На Донецком направлении противник вел огонь из артустановки калибром 122 мм, тяжелых минометов и гранатометов возле Водяного, что на Приазовье, а возле Павлополя бил из 120-мм минометов.
Кроме того, враг применил тяжелые минометы, гранатометы и ПТРД (противотанковое ружье Дегтярева — Ред.) в районе шахты "Бутовка", а 82-мм минометы и стрелковое оружие — недалеко от Каменки. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия боевики прицельно стреляли возле Верхнеторецкого.
На Луганском направлении вокруг Новолуганского зафиксированы пять разрывов боеприпасов от миномета калибром 82-мм.
Напомним, 10 января в зоне АТО двое украинских военных погибли в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве возле поселка Пески, а еще один — в результате вражеского обстрела опорного пункта на подступах к Новолуганскому.