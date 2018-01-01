В штабе АТО сообщили, где боевики соблюдали "пасхальное перемирие"

На Донбассе враг открывал огонь из разного оружия.

Вчера на Донбассе боевики более десятки раз нарушили “пасхальное перемирие” Reuters

В понедельник, 2 апреля, в зоне АТО на Донбассе боевики продолжали срывать режим полного прекращения огня — за сутки 20 раз обстреляли позиции украинских воинов, никто из наших защитников не пострадал.

Террористы соблюдали "пасхальное перемирие" только на Луганском направлении, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Донецком направлении противник из 82-мм минометов вел огонь по укреплениям в Песках, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия были обстреляны защитники шахты "Бутовка".

Также гранатометы враг применили по позициям неподалеку Каменки и Авдеевки, а крупнокалиберные пулеметы — неоднократно вблизи Водяного. Кроме того, под огонь из стрелкового оружия попали защитники Талаковки, Павлополя, Гнутово, Водяного и Широкино.

Ранее сообщалось, что в столице Беларуси Минске представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения на время пасхальных праздников — с 30 марта.

Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны. Позже украинский лидер сказал, что с начала 2018-го на востоке государства погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.