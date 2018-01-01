В смертельном ДТП на Прикарпатье пострадали 12 человек, в том числе подростки

Легковушка выехала на полосу встречного движения и врезалась в бус.

В Ивано-Франковской области перевернулся рейсовый автобус Надворная-Ланчин, в результате чего один человек погиб, и 12 попали в больницы.

Среди пострадавших есть подростки, которые возвращались с медосмотра в военкомате, говорится в сюжете ТСН.

Сейчас известно, что навстречу автобусу ехал легковой автомобиль. Полиция не знает, почему, но легковушка выехала на полосу встречного движения и врезалась в бус. От удара тот съехал с дороги и перевернулся в кювет. "В результате столкновения оба транспортных средства получили значительные механические повреждения", — констатировал начальник отдела ГУ НП в Ивано-Франковской области Богдан Млиниский.

В ДТП погиб пассажир микроавтобуса, большинство среди травмированных — это 15-летние ребята, которые возвращались домой из военкомата, где проходили медосмотр. "Сотрясение головного мозга, один парень — ушиб головного мозга, он сейчас у нас в реанимации. Ожидаем специализированную бригаду из областной детской больницы. А трое отправлены в неврологическое отделение областной детской больницы", — рассказал заместитель главного врача Надвирнянской ЦРБ Иван Меланюк.

Из взрослых пассажиров госпитализировали только одну женщину, у которой перелом ключицы. У других незначительные травмы — ссадины и ушибы, им оказали помощь и отпустили домой. По словам местных жителей, аварии именно на этом участке дороги случаются очень часто, потому что поворот имеет плохую видимость, а с тех пор, как дорогу отремонтировали, большинство водителей начали сильно превышать скорость.

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием иномарки, маршрутного такси и автобуса.