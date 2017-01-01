В "Спецтехноэкспорте" рассказали о продающих в Украину летальное оружие странах Европы

По словам руководителя специализированного госпредприятия, на международных рынках работают значительные ограничения по продаже Украине летального оружия.
Такую информацию озвучил Павел Барбул, руководитель госпредприятия "Спецтехноэкспорт", специализирующегося на торговле военными технологиями, сообщает "Радіо Свобода".
"В частности, это ВОГ-17 и ВОГ-25, боеприпасы для гранатометов, некоторые артиллерийские припасы – 100 мм и 152 мм – это то, что из неотложного. Я не буду называть страны, количества или цены, но так – мы это поставляем", – сказал он.
Также он отметил, что на международных рынках продолжают действовать значительные ограничения относительно продажи Украине летального оружия.
"Ситуация поставки летального оружия в воюющей страны, они являются ограничением для всех. У нас есть ситуации, когда некоторые компании не могут получить лицензии на поставку припасов уже в течение двух лет", – добавил Барбул.
Кроме того, руководитель "Спецтехноэкспорта" рассказал о том, что в нынешнем году в Украину уже поступало летальное оружие из США – партия гранатометов модели PSRL-1.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в США одобрили первые поставки легального оружия в Украину.