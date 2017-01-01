В "Спецтехноэкспорте" рассказали о продающих в Украину летальное оружие странах Европы

По словам руководителя специализированного госпредприятия, на международных рынках работают значительные ограничения по продаже Украине летального оружия.

Гранатомет модели PSRL-1 "Армейский вестник"

На данный момент в Украину осуществляют поставку летальных видов оружия пять стран Восточной Европы.

Такую информацию озвучил Павел Барбул, руководитель госпредприятия "Спецтехноэкспорт", специализирующегося на торговле военными технологиями, сообщает "Радіо Свобода".

"В частности, это ВОГ-17 и ВОГ-25, боеприпасы для гранатометов, некоторые артиллерийские припасы – 100 мм и 152 мм – это то, что из неотложного. Я не буду называть страны, количества или цены, но так – мы это поставляем", – сказал он.

Также он отметил, что на международных рынках продолжают действовать значительные ограничения относительно продажи Украине летального оружия.

"Ситуация поставки летального оружия в воюющей страны, они являются ограничением для всех. У нас есть ситуации, когда некоторые компании не могут получить лицензии на поставку припасов уже в течение двух лет", – добавил Барбул.

Кроме того, руководитель "Спецтехноэкспорта" рассказал о том, что в нынешнем году в Украину уже поступало летальное оружие из США – партия гранатометов модели PSRL-1.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США одобрили первые поставки легального оружия в Украину.