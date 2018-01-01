В США Виталий Кличко оставил кулак в Зале славы бокса: фото

Боксер стал первым в истории украинцем, которому выпала такая честь.

Виталия Кличко в США признали легендой мирового бокса Фото: klitschko-brothers

Экс-чемпион мира в тяжелом весе и мэр Киева Виталий Кличко стал частью экспозиции легендарного Зала славы бокса, расположенного в США.

Боксер оставил отпечаток своего кулака в музее, где ранее не было украинских спортсменов. Об этом сообщает ресурс klitschko-brothers.

Отмечается, что строгое жюри выбрало трех кандидатов для почетной миссии из 32 современных боксеров. Кроме Кличко в зал вошли еще Эрик Моралес и Винки Райт.

Напомним, Международный зал боксерской славы создан в США для выражения благодарности тем, кто сделал большой вклад в развитие этого вида спорта.

Как ранее сообщалось, Кличко и президент WBC Маурисио Сулейман подписали контракт на проведение в Киеве 56 Конгресса боксерской организации осенью этого года. Подписи мэр и президент WBC поставили на боксерских перчатках.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram