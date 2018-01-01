В США запретили помогать полку "Азов" - СМИ

Запрет прямо вводится "бюджетным законом".

Эмблема полка "Азов" From-ua.com

Новый закон о бюджетном финансировании США содержит пункт о запрете предоставления любой помощи полку Нацгвардии "Азов"

Такую информацию в среду, 28 марта, опубликовало американское издание The Hill. Согласно обнародованным данным, такой запрет содержался в проектах бюджетного финансирования США за предыдущие три года, но в окончательном варианте его убирали.

В 2018 году закон прямо предусматривает, что выделенные средства не могут использоваться для "передачи вооружения, обучения или оказания иной помощи батальону "Азов"".

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал данный закон 23 марта.