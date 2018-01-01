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В Сумах на памятник Героям Майдана справили нужду

Сегодня, 19:55

По данным полиции, инцидент попал в поле зрения патрульных.

митсми
Памятный знак Героям Майдана в Сумах Национальная полиция Украины
В сквере Героев Небесной Сотни в Сумах двое молодых людей справили нужду на памятный знак Героям Майдана.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Сумской области, такие действия хулиганов заметил патруль полиции, который проезжал мимо.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники являются жителями Черниговской области, а в Сумах они получали образование в местных учебных заведениях.

Как отмечается, весь "процесс" молодые люди снимали на мобильный телефон, а когда их задерживали патрульные, один из них пытался избавиться от записи. Ее следователи уже приобщили к уголовному производству.

митсми
Национальная полиция Украины

митсми
Национальная полиция Украины

Злоумышленники пытались скрыться от полиции, однако патрульные их оперативно задержали. Решается вопрос о квалификации данного преступления. Студентам грозит ограничение сроком до 5 лет, или лишение свободы на срок до 4 лет.

Напомним, в Доброполье Донецкой области вандалы разрушили памятный знак герою АТО Александру Ермакову.

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Теги:  
Сумы, памятник, Герои Майдана, справить нужду, студенты, патрульные
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