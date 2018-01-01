В супермаркете Киева возник конфликт из-за "гречки из ЛНР": фото

Производитель объяснил информацию на этикетке "техническим сбоем".

В супермаркете разразился скандал из-за гречки Фото: telegraf.in.ua

В одном из супермакетов "Ашан" в Киеве покупатели обнаружили расфасованную гречку, которая, согласно данным на упаковке, была произведена в городе Алчевске Луганской области.

"Купили вчера в Ашане гречку, дома присмотрелись к производителю и были в шоке - производитель расположен в Алчевске, оккупированном с 2014 года. Ошибки никакой нет, фирма-производитель на своем сайте указывает тот же адрес! И соответственно платит налоги оккупантам... Получается, что вчера мы заплатили деньги за убийство наших ребят на войне", - написал в Facebook киевлянин Станислав Краснов.

Фото: Facebook/Станислав Краснов

Журналисты ТСН выяснили, что информация на этикетке крупы является результатом технической ошибки. По словам владельца, предприятие до оккупации Донбасса действительно находилось в городе Алчевске и было захвачено пророссийскими боевиками, в связи с чем было открыто уголовное производство.

В "Ашане" сообщили, что во время распечатки этикеток случайно подтянулась информация из архива, а предприятие в данный момент работает на территории Украины и не имеет отношения к "ЛНР".

"Во время перезагрузки программы, которая формирует этикетки, произошел сбой и подтянулись данные из архива. Компания "Ашан" работает согласно действующему законодательству, эта ситуация является технической аномалией", - заверили в отделе коммуникаций компании.

В "Ашане" заверили, что досадная ошибка с этикеткой устранена и на прилавках покупатели могут брать гречку в украинской расфасовке.

Фото: ТСН

Напомним, ранее интернет-пользователи немало повеселились, увидев фотографию ценника на фрукты в одном из магазинов оккупированного боевиками "ЛНР" Луганска. На ценнике с товаром, который прямо подписан "Апельсины Египет", также красуется надпись "сделано в "ЛНР"".

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