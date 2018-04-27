В Тернополе осквернили памятник жертвам Холокоста, опубликовано видео

Полиция выясняет обстоятельства происшествия и разыскивают злоумышленника.

В Тернополе пытались поджечь памятник жертвам Холокоста atn.ua

В Тернополе неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент преступления. На видео видно силуэт человека в темноте, который бежит и швыряет в сторону памятника горящий предмет.

В полиции сообщили, что выясняют обстоятельства происшествия и разыскивают злоумышленника.

Отмечается, что памятник взяли под наблюдения в связи с регулярными актами вандализма.

"Власти Тернополя заявляют, что надругательством над мемориалом занимаются завербованные Россией злоумышленники", — пишет zik.ua.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве осквернили могилу легендарной украинской поэтессы.

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