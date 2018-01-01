В Тернополе вооруженные неизвестные сожгли лагерь ромов

Взрослым людям вместе с детьми пришлось прятаться в лесу.

Группа вооруженных неустановленых лиц сожгла цыганский лагерь в Тернопольской области.

Инцидент произошел 22 мая, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

В пресс-релизе отмечается, что нападавшие были вооружены огнестрельным оружием и производили из него выстрелы. В момент нападения в лагере находились семь совершеннолетних людей и более 30 детей, им пришлось убегать в лес.

Это уже не первый случай за последнее время, когда лагеря ромов подвергались нападениям. Так, 10 мая подо Львовом сожгли лагерь ромов вместе с их имуществом, а в апреле радикалы из группировки С14 сожгли табор ромов в Киеве и выгнали его обитателей.

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