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В Тернополе вооруженные неизвестные сожгли лагерь ромов

Сегодня, 12:45

Взрослым людям вместе с детьми пришлось прятаться в лесу.

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Группа вооруженных неустановленых лиц сожгла цыганский лагерь в Тернопольской области. 

Инцидент произошел 22 мая, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

В пресс-релизе отмечается, что нападавшие были вооружены огнестрельным оружием и производили из него выстрелы. В момент нападения в лагере находились семь совершеннолетних людей и более 30 детей, им пришлось убегать в лес.

Это уже не первый случай за последнее время, когда лагеря ромов подвергались нападениям. Так, 10 мая подо Львовом сожгли лагерь ромов вместе с их имуществом, а в апреле радикалы из группировки С14 сожгли табор ромов в Киеве и выгнали его обитателей.

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цыгане, ромы, лагерь, нападение, Тернополь, Тернопольская область
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