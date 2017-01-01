Украинских моряков обвиняют в перевозке нелегалов.

Родственники задержанных в Греции моряков. hromadske.ua

В тюрьмах Греции оказались около 200 украинских моряков, которых обвиняют в перевозке нелегальных мигрантов и незаконном пересечении границы.

Об этом заявил представитель уполномоченного по правам человека Верховной Рады Михаил Чаплыга, передает "Громадське".

"Некоторым из задержанных моряков уже вынесли обвинительные приговоры — украинцам грозит 50, 200 и даже 400 лет заключения", — рассказал Чаплыга.

Родственники задержанных, ожидающих рассмотрения их дел, обратились в офис омбудсмена с просьбой посодействовать в обеспечении права на справедливый суд.

В частности, украинское консульство предоставить переводчика, без которого задержанные не могут общаться с адвокатом и узнать подробности дел, в которых они являются фигурантами.

По словам Чаплыга, офис омбудсмена в ближайшее время планирует связаться со своими коллегами в Греции, чтобы обсудить положение украинских моряков.

Напомним, в Сирии освободили 10 украинских моряков, находившихся 5 месяцев на арестованном суде