В тюрьмах Греции удерживают 161 украинца - Денисова

Большая часть из заключенных получила тюремные сроки за участие в незаконной переправке мигрантов.

В тюрьмах Греции нарушаются права и условия содержания украинских граждан Униан

"По имеющейся информации, в тюрьмах Греции сейчас находятся 161 украинец. Из них 112 человек – по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов", - сообщила в своем Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Украинцев обманным путем приглашают работать на круизных лайнерах, яхтах, а вместо этого под принуждением и угрозой смерти заставляют переправлять через море нелегалов в Европу. Многих задерживает греческая полиция, заявила Денисова.

"Именно из-за этого сотни украинских моряков были задержаны греческими правоохранительными органами", - подчеркнула омбудсмен.

На такую нелегальную работу вербуют украинским моряков, которые испытывают финансовые трудности; им обещают золотые горы - официальное трудоустройство, работу по контракту, однако на самом деле эти люди выступают для бандитов в качестве "расходников", потому что очень быстро, буквально через несколько месяцев, украинцы оказываются в греческих тюрьмах.

Также Денисова отметила, что в греческих тюрьмах грубо нарушаются права задержанных украинцев, а переводчики, предоставляемые украинским гражданам, не владеют на достаточном уровне украинским или русским языком, соотвественно, не оказывая должного уровня услуг перевода.

Кроме того, греческие суды никогда не учитывают смягчающие обстоятельства, не принимают во внимание показания самих моряков, а условия их содержания не соответствуют минимальным стандартным правилам обращения с заключенными. В частности, по словам родственников моряков, они находятся в ужасных условиях и им отказывают в лечении, отметила Денисова.

Вместе с тем омбудсмен подчеркнула, что Украина и Греческая Республика являются государствами, которые присоединились к Конвенции Совета Европы о мерах относительно противодействия торговле людьми, а статья 26 Конвенции предусматривает освобождение от наказания, если преступление было совершено под принуждением, как в большинстве случаев с задержанными украинскими моряками.

Учитывая это, Денисова призвала к сотрудничеству Комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович и выразила надежду, что вместе им удастся вернуть домой украинских граждан.



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Напомним, двое украинских моряков приговорены к 180 годам тюремного заключения в Греции. Сергей Шваюк и Петр Литвинчук осуждены за перевозку нелегальных мигрантов. Родственники осужденных заявили, что турецкие работодатели вынудили Шваюка и Литвинчука заняться преступной деятельностью, угрожая им физической расправой.

В марте этого года 40-летний украинский моряк Денис Бровченко получил 180 лет тюрьмы по аналогичному обвинению. До того сообщалось о сотнях украинских моряков, задержанных в Греции по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов.

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