В УАПЦ призвали священников возносить молитвы за Порошенко: подробности

Документ с соответствующим призывом составлен от имени предстоятеля церкви - митрополита Макария.

Богослужение УАПЦ http://uaoc.lviv.ua

Священников Украинской автокефальной православной церкви призвали завершать воскресные и праздничные службы молитвой за президента Украины Петра Порошенко и всех людей, которые своими поступками всецело способствуют принятию решения об официальном признании "Украинской автокефальной церкви".

Соответствующая информация содержится в циркуляре, составленном от имени предстоятеля УАПЦ митрополита Макария и опубликованном на официальном интернет-портале церкви.

"Президент в своей речи попросил молитвенной поддержки. Поэтому после каждого воскресного или праздничного богослужения совершать молебны, в которых возносить молитвы за Всесвятейшего Вселенского Патриарха Варфоломея, Священный Синод, президента Украины и всех тех, кто делает все возможное для предоставления Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине", - говорится в циркуляре УАПЦ.

Кроме того, иерарх благословил всех архиереев провести расширенные епархиальные советы, на которых нужно донести рядовым священнослужителям информацию о решении Архиерейского Собора и Патриаршего Совета от 17 апреля (о подписании обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею по поводу предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине – "Главред"), а также рассказать о встрече представителей епископата УАПЦ и Патриаршего Совета президентом.

Напомним, ранее политолог рассказал, к чему приведет предоставление автокефалии православной церкви в Украине.