В Украине арестовали российское судно "Печора"

В прокуратуре сообщили, что основанием для ареста стала незаконная добыча песка.

Российское судно незаконно добывало песок в украинском заповеднике Фото: ark.gp.gov.ua

Российское судно-земснаряд "Печора" было арестовано на территории Украины по обвинению в незаконной добыче песка.

"За период с середины мая 2015 зафиксировано более 300 мероприятий указанного судна-земснаряда к портам временно оккупированной территории Украины после вероятной загрузки песком в районе незаконной добычи. В результате противоправных действий, предварительный ущерб только за счет незаконной экономической деятельности судна, не считая ущерба, причиненного биосфере заповедника, за период наблюдения составил более 250 миллионов гривен", - сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

В ведомстве отметили, что противоправная деятельность осуществлялась в заповедной зоне украинского ботанического заказника, который расположен в Каркинитском заливе Черного моря.

Напомним, ранее ФСБ обвинила украинских моряков с судна "ЯМК-0041" в уничтожении краснокнижных дельфинов.

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