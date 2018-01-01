В Украине будут по-новому регистрировать мобильных абонентов

Решение вступает в силу через 9 месяцев с момента его публикации.

В конце 2018 года пользователи телекоммуникационных услуг смогут зарегистрироваться без заключения договора в письменной форме в офисе оператора.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, своим решением от 28 ноября 2017 года № 607 утвердила Порядок регистрации абонентов, получающих телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме, зарегистрированным в Минюсте Украины. Решение НКРСИ вступает в силу через 9 месяцев со дня его официального опубликования.

"Указанное решение НКРСИ направленное на упрощение процедуры регистрации абонентов, которые получают телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме, и приведение ее в соответствие к требованиям в части создания условий для дистанционной регистрации абонентов, что предоставляет возможность выбора абонентом формы подачи заявления о регистрации – электронной или бумажной", — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться дистанционно можно будет с помощью электронной цифровой подписи, BankID и других средств электронной идентификации личности, имеющихся у оператора, провайдера телекоммуникаций, при подаче абонентом заявления о регистрации в электронной форме.

Кроме того, обновленным Порядком введена регистрация абонентов, которые не являются гражданами Украины, и для удобства значительно расширен перечень документов, удостоверяющий личность, подтверждающий гражданство Украины или специальный статус лица, которые абонент должен подать оператору, провайдеру телекоммуникаций при регистрации.

Глава НКРСИ Александр Животовский написал на своей странице в Facebook, что сейчас 90% абонентов являются незарегистрированными. Это, в свою очередь, способствует развитию мошенничества, связанном с использованием абонентских номеров, что негативно сказывается на финансовом состоянии абонента и репутации оператора, провайдера телекоммуникаций, отметили в ведомстве.