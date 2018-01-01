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В Украине испытали новое артиллерийское оружие: фото, видео

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1 / 6 (rnbo.gov.ua)

Испытания-стрельбы прошли на полигоне в Черниговской области.

Снаряды калибром в 152 миллиметра, предназначенные для артиллерийской системы "Гиацинт" (разработка и производство − госконцерн "Укроборонпром") успешно прошли очередной этап испытаний.

Соответствующее сообщение на собственной странице в социальной сети Facebook опубликовал украинский президент Петр Порошенко.

По его данным, испытания-стрельбы на полигоне в Черниговской области проводили артиллеристы ВСУ, а их результат оценивался комиссией Минобороны Украины. "Во время стрельб были использованы боевые осколочно-фугасные снаряды. А для оценки баллистических характеристик снарядов был задействован передовой баллистический радар производства одной из стран-членов НАТО", − написал Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские военные испытали новейший боевой модуль, а также разработали новейшее термобарическое оружие.

 

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Теги:  
Петр Порошенко, Украина, Facebook, оружие, артиллерия, Гиацинт, снаряды
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