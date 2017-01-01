В Украине испытали улучшенный комплекс "Печора", видео

Оружие прошло комплексную модернизацию всех элементов, отметили в "Укроборонпроме".

Новые ракеты комплекса “Печора” могут поражать цели на расстоянии более 40 км Скриншот видео с youtube.com

В Украине "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", которое входит в состав госконцерна " Укроборонпром" , вместе с отечественной компанией" "Радионикс" успешно испытали модернизированный ими зенитно-ракетный комплекс C-125М "Печора".

Во время испытаний были осуществлены стрельбы по воздушным целям новыми ракетами 5В27Д-М2, на которые установлена полуактивная радиолокационная головка самонаведения, говорится на сайте концерна.

По данным "Укроборонпрома", силами предприятий ЗРК "прошел комплексную модернизацию всех элементов, включая модернизацию ракет, а также применение новой радиолокационной станции, построенной на твердотельных элементах".

"Это (полуактивная радиолокационная головка самонаведения — Ред.) обеспечивает обнаружение и захват воздушной цели типа истребитель на дальности не менее 20 км. Кроме того, это значительно увеличивает точность наведения и обеспечивает поражение даже высокоманевренных целей", — отмечается в сообщении.

В госконцерне добавили, что дальняя граница зоны поражения ЗРК с новыми ракетами составляет более 40 км, максимальная высота зоны поражения — 25 км.

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