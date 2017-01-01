В Украине из-за непогоды обесточены почти 300 населенных пунктов

Синоптики предупредили о существенном осложнения погодных условий 21-23 января.

фото: Думская

В Украине в результате осложнения погодных условий остаются обесточенными 294 населенных пункта в пяти областях.

Как сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. по состоянию на утро 21 января, без электричестваостаются: в Одесской — 197 н.п., Черниговской — 65, Днепропетровской — 21, Кировоградской — 9, Черкасской — 2,

"Движение транспорта на участке автодороги М-05 Киев - Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей восстановлено в обоих направлениях", — говорится в заявлении ГосЧС.

Из-за ухудшения погодных условий в Черкассах было прекращено водоснабжение. 20 января в Черкассыводоканале сообщили, что его полностью восстановили.

Кроме того в Укгридрометцентре предупредили о существенном осложнения погодных условий 21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях.