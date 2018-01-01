В Украине изменились правила подписания деклараций для пациентов и врачей

Гражданам больше не придется нести в больницу копии паспорта и ИНН.

Украине упростили процесс заключения деклараций для пациентов и врачей.

Об этом в сообщил замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк в Facebook.

Гражданам больше не придется нести в больницу копии паспорта и идентификационного кода, достаточно иметь с собой их оригиналы.

В числе изменений также следующие:

- неотложная помощь не будет иметь привязки к декларации - ее предоставят в любой государственной или коммунальной больнице;

- декларация "похудела" и теперь займет один лист. В частности, больше не нужно вносить информацию о месте регистрации, так как оно не играет роли при предоставлении услуг;

- те, кто подписал декларацию до старта кампании по выбору врача (до 23 марта 2018. - Прим.) отныне имеют время перезаключить ее до 1 января 2020 года. Декларации, подписанные после 23 марта, не имеют конечного срока;

- все декларации, подписанные до этих изменений, остаются действительными, их не нужно переподписывать.

Напомним, в апреле этого года в Украине стартовала национальная кампания "Врач для каждой семьи": украинцы начали подписывать декларации с семейными врачами, педиатрами или терапевтами. С 2020 года услуги профильных специалистов будут бесплатными только для тех пациентов, которые получили соответствующее направление от семейного врача.

Напомним, в апреле Кабмин утвердил тариф на оплату первичной медпомощи - 370 грн/год за обслуживание одного пациента, заключившего декларацию с врачом.

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