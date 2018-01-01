В Украине изменились правила подписания деклараций для пациентов и врачей

Гражданам больше не придется нести в больницу копии паспорта и ИНН.
Об этом в сообщил замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк в Facebook.
Гражданам больше не придется нести в больницу копии паспорта и идентификационного кода, достаточно иметь с собой их оригиналы.
В числе изменений также следующие:
Напомним, в апреле этого года в Украине стартовала национальная кампания "Врач для каждой семьи": украинцы начали подписывать декларации с семейными врачами, педиатрами или терапевтами. С 2020 года услуги профильных специалистов будут бесплатными только для тех пациентов, которые получили соответствующее направление от семейного врача.
Напомним, в апреле Кабмин утвердил тариф на оплату первичной медпомощи - 370 грн/год за обслуживание одного пациента, заключившего декларацию с врачом.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram