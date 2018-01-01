В Украине лишь коррупция имеет стабильный уровень - правозащитники

Вряд ли, конечно, украинцы обрадуются тому факту, что чаемая ими стабильность наступила только в коррупционной сфере.

NewsNetwork

Несмотря на то, что с помощью реформы децентрализации Украина стало немного более демократичной, из-за давления на медиа и активистов-антикоррупционеров, страна снизилась в общем рейтинге демократии.

Такой вывод содержится в отчете "Nations in Transit 2018. Confronting Illiberalism", составленном специалистами междунарожной правозащитной организации Freedom House.

В частности, по их мнению, в минувшем году Украина не показала никаких изменений в демократическом управлении центральной власти, избирательном процессе, независимости судебной власти и борьбе с коррупцией.

"Изменения уровня демократии в Украине неоднозначны. Есть улучшения на уровне местного демократического управления, что связано с процессом децентрализации. Но мы заметили спад в двух категориях: развитие независимых СМИ и гражданского общества, что связано с вопросами коррупции. Потому что это касается преследования антикоррупционных активистов в течение года. А также законодательство про электронные декларации для активистов, которое имеет безосновательные требования для гражданских организаций, якобы для прозрачности, но на самом деле оно усложняет работу активистов", — заявил директор исследования Нейт Шенкан.

Кроме того, по его словам, общая оценка уровня коррупции в Украине не снизилась.

"В вопросах коррупции мы еще не ухудшали рейтинг, но будем внимательно смотреть в этом году, есть ли настоящий прогресс в борьбе с коррупцией", — резюмировал Шенкан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина поднялась в рейтинге восприятия коррупции Transparency International.