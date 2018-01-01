В Украине люди с редкими болезнями остались без бесплатных лекарств: видео

Многие пациенты остались один на один со своей болезнью.

Люди с редкими болезнями остались без бесплатных лекарств Открытые источники

В Украине люди с редкими заболеваниями остались без государственной поддержки из-за того, что закупка гарантированных лекарств сейчас заблокирована.

В Украине официально зарегистрировано 256 редких недугов. Выжить без государственной поддержки пациентам с такими диагнозами невозможно. Их лечение слишком дорогое, говорится в материале ТСН.

Национальный перечень лекарств - это список медпрепаратов, закупить которые государство должно бесплатно. Но что делать тем, кто не нашел своих лекарств в этом списке и остался один на один со своей болезнью? Раньше взрослым орфанным больным время от времени помогала власть на местах. Теперь этот документ связал им руки.

В Министерстве здравоохранения от комментариев отказались. Хотя заметили, что лекарства, которые не входят в Нацперечень, можно закупать параллельно с препаратами из этого списка. Но чиновники на местах сразу это опровергли. Вот, скажем, в Киеве, деньги на лекарства есть, но механизма их закупки нет.

"Из местного бюджета выделен такой значительный объем - 197,5 млн грн на этот год. Но юридически закупить препараты, которые отсутствуют в национальном перечне, мы не имеем юридического права. Следовательно те препараты, которые не вошли в этот список, даже при наличии средств, купить их не возможно. То есть, если бы они были в перечне, мы бы могли закупать, как в прошлом году. Но на сегодня они отсутствуют, купить их невозможно", - говорит чиновница Валентина Гинзбург .

Каждое движение смычком для учительницы музыки Натальи Жученко – адское. Для лечения ее акромегалии - это когда непропорционально увеличивается какой-то орган, нужно 200 тысяч гривен в год. Копейки для государства, но состояние женщины только ухудшается. Последний раз бесплатные препараты она получала четыре года назад.

"Самостоятельно я купить его не могу, надежда только на государство. Раньше хоть что-то было а по нашей линии сейчас вообще ничего нет", - говорит женщина.

Напомним, ранее замглавы Минздрава Александр Линчевский заявил, что выделять деньги на лечение некоторых категорий больных нецелесообразно. Ведь эти люди, по его словам, "все равно умрут".

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