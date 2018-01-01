В Украине намерены быть едиными с США по вопросу "Северного потока-2"

Власти страны планируют совместными усилиями противостоять строительству.

Украина вместе с США против "Северного потока-2" Фото: Twitter/nordstream2

По итогам встречи премьер-министра Владимира Гройсмана с заместителем госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фенноном было заявлено, что Украина будет единым целым с США в позиции по "Северному потоку-2" . Американский чиновник посещает Украину второй раз, в Киев он прибыл после встреч по энергетическим вопросам в Брюсселе.

"Украина и США едины в своей позиции по противодействию реализации российского проекта "Северный поток-2", - сообщает ресурс Правительственный портал.

По итогам встречи было заявлено, что проект "является прямой угрозой энергетической безопасности Европы" и "ухудшает ситуацию с диверсификацией способов поставок энергоносителей европейским потребителям". Представитель США пообещал Украине поддержку.

Напомним, американский сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррасо сообщил о внесении в Конгресс США законопроекта о санкциях против "Северного потока-2".

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